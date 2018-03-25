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Пограничники задержали крупную партию янтаря на границе с Польшей

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 04:42
Фото: ГПСУ
Фото: ГПСУ

Житель Львовщины пытался вывезти почти 150 кг янтаря

Пограничники Мостиского отряда задержали крупную партию янтаря на украинско-польской границе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Так, украинец планировал вывезти в Польшу почти 150 килограммов янтаря. Чтобы скрыть камни он положил их в полости своего автомобиля.

"Государственную границу житель Львовщины пересекал микроавтобусом "Мерседес" через пункт пропуска "Смильница". Совместная обзорная группа обнаружила спртанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", - говорится в сообщении.

В общей сложностив автомобиле обнаружили 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем. В них находилось 148 килограммов камней желто-коричневого цвета разного размера.

Напомним, ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Ильичевский-МТП" пограничники Одесского отряда во время погранично-таможенного контроля грузовика, направлявшихся на один из теплоходов в Турцию, обнаружили 20 килограммов янтаря.

Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общей обзорной группой обнаружено 10 пакетов с янтарем. Незаконно вывезти янтарь, скрыв его в сумке для перевозки груза и в ящике для хранения личных вещей, пытался водитель, гражданин Турции.
 

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, пограничники, янтарь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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