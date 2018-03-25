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Прикордонники затримали велику партію бурштину на кордоні з Польщею

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 04:42
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Житель Львівщини намагався вивезти майже 150 кг бурштину

Прикордонники Мостиського загону затримали велику партію бурштину на українсько-польському кордоні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Так, українець планував вивезти в Польщу майже 150 кілограмів бурштину. Аби приховати каміння він поклав його в порожнини своєї автівки.

"Державний кордон житель Львівщини перетинав мікроавтобусом "Мерседес" через пункт пропуску "Смільниця". Спільна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія", - йдеться у повідомленні.

Загалом в автомобілі знайшли 17 поліетиленових пакетів з бурштином. В них знаходилося 148 кілограмів каміння жовто-коричневого кольору різного розміру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в пункті пропуску "Іллічівський-МТП" прикордонники Одеського загону під час прикордонно-митного контролю вантажівки, які прямували на один з теплоходів до Туреччини, виявили 20 кілограмів бурштину.

Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакетів з бурштином. Незаконно вивезти бурштин, приховавши його в сумці для перевезення вантажу і в ящику для зберігання особистих речей, намагався водій, громадянин Туреччини.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, пограничники, янтарь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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