Прикордонники затримали велику партію бурштину на кордоні з Польщею

Житель Львівщини намагався вивезти майже 150 кг бурштину

Прикордонники Мостиського загону затримали велику партію бурштину на українсько-польському кордоні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Так, українець планував вивезти в Польщу майже 150 кілограмів бурштину. Аби приховати каміння він поклав його в порожнини своєї автівки.

"Державний кордон житель Львівщини перетинав мікроавтобусом "Мерседес" через пункт пропуску "Смільниця". Спільна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія", - йдеться у повідомленні.

Загалом в автомобілі знайшли 17 поліетиленових пакетів з бурштином. В них знаходилося 148 кілограмів каміння жовто-коричневого кольору різного розміру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в пункті пропуску "Іллічівський-МТП" прикордонники Одеського загону під час прикордонно-митного контролю вантажівки, які прямували на один з теплоходів до Туреччини, виявили 20 кілограмів бурштину.

Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакетів з бурштином. Незаконно вивезти бурштин, приховавши його в сумці для перевезення вантажу і в ящику для зберігання особистих речей, намагався водій, громадянин Туреччини.