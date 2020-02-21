Пограничники сообщили количество украинцев на карантине в Брянске

На карантин в российском Брянске поместили 13 граждан Украины, которые находились в одном вагоне поезда Киев-Москва вместе с китаянкой, у которой были выявлены симптомы нового коронавируса. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как отметили пограничники, всего в вагоне с китаянкой находился 21 человек.

"В вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. С которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сообщили в ГПС.

Также пограничники подтвердили, что гражданка Китая, у которой были выявлены симптомы коронавируса, действительно пересекала украинскую границу 20 февраля. Она прибыла на днях в Киев самолетом из Минска и у нее не было зафиксированы признаки инфицирования.

"Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ее об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья, на что получили ответ в отсутствии его ухудшения. По внешним признакам больной женщина также не выглядела", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, сегодня на российской границе в Брянске сняли с поезда Киев-Москва гражданку Китая с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Китаянку направили в инфекционную больницу Брянска. Остальных пассажиров вагона, в котором ехала женщина, отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.