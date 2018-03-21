Пограничники рассказали о пересечении КПП на линии разграничения

Через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовало 34,5 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Также сообщается, что всего сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" – 30/60; "Марьинка" – 50/40; "Новотроицкое" – 50/60; "Гнутове" – 40/30.

Всего через КПВВ проследовало 34,5 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 7895 человек и 950 транспортных средств;

"Марьинка" – 8500 человек и 1575 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 6800 человек и 1185 транспортных средств;

"Гнутове" – 4235 человек и 905 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 7030 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в контрольных пунктах въезда-выезда "Майорское" и "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили у двух граждан Украины товары, которые они хотели незаконно вывезти через линию разграничения. В частности, 30 единиц электротоваров было найдено среди личных вещей украинца, который направлялся на выезд в ВОТУ (временно окукупированная территория Украины - ред.), а также в автомобиле "Peugeot" украинской регистрации, нашли химические препараты на 73 тысячи гривен, также следовавшего на выезд в ВОТУ. Весь товар изъят сотрудниками ГФС.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине собираются создать новую программу по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе.