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Прикордонники розповіли про перетин КПП на лінії розмежування

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 09:20
Фото: солдат ВСУ (police.dn.ua)
Фото: солдат ВСУ (police.dn.ua)

КПП на лінії розмежування перетнули 4,6 тисячі транспортних засобів

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил, прослідувало 34,5 тисяч осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє пресс-служба Державної прикордонної служби України.

Також повідомляється, що сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" – 30/60; "Маріїнка" – 50/40; "Новотроїцьке" – 50/60; "Гнутове" – 40/30.

Всього через КПВВ прослідувало 34,5 тисяч осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 7895 людина і 950 транспортних засобів;

"Маріїнка" – 8500 осіб і 1575 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 6800 чоловік і 1185 транспортних засобів;

"Гнутове" – 4235 людина і 905 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 7030 осіб.

Крім того, за минулу добу у контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Майорське" і "Маріїнка" прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками ДФС виявили у двох громадян України товари, які вони хотіли незаконно вивезти через лінію розмежування. Зокрема, 30 одиниць електротоварів було знайдено серед особистих речей українця, який прямував на виїзд в ТОТУ (тимчасово окукупована території України - ред.), а також в автомобілі "Peugeot" української реєстрації, знайшли хімічні препарати на 73 тисячі гривень, також слідував на виїзд в ТОТУ. Весь товар вилучено співробітниками ДФС.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні збираються створити нову програму по модернізації контрольних пунктів пропуску на українському кордоні.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: транспорт, пункт пропуска
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