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Пограничники проверят информацию об обстрелах домов на Донбассе в ходе учений

Автор: Роман Тверденко

Государственная погранслужба Украины (ГПСУ) проверит информацию о попаданиях пуль в окна жилых домов в поселке Ясногорка Краматорского района. Там неподалеку проводились учения пограничников.

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Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным служебной проверки, неподалеку поселка 26 января проводились занятия по практическим стрельбам одного из подразделений Госпогранслужбы.

Теперь ГПСУ проведет служебное расследование для выяснения обстоятельств. Также ведется работа по урегулированию ситуации с жильцами домов.

Ранее в пограничной службе заявили, что боевики продолжают блокировать дорожные коридоры напротив пяти контрольных пунктов въезда - выезда. А именно - "Счастье, "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Также, пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто лиц - потенциальные нелегальные мигранты.

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