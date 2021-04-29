Пограничники прогнозируют стремительный рост пассажиропотока на границе до Пасхи
Пограничная служба ожидает рост пассажиропотока на границе на пасхальные праздники. В связи с этим увеличено количество нарядов в пунктах пропуска.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
По его словам, уже наблюдается увеличение пассажиропотока на западном участке украинской границы.
"Видим увеличение очередей, которые есть на въезд в Украину, на смежных территориях, в частности в Польше. Это в основном напротив пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и немного на венгерском участке", - сообщил он.
В связи с этим увеличен количественный состав смен пограничных нарядов. Именно к таким мерам, сказал Дейнеко, прибегла и таможня.
При этом он отметил, что пассажиропоток на границе с начала пандемии коронавируса в 2020 году существенно упал. Так, в прошлом году был зафиксирован антирекорд - только 5,8 человек пересекли границу Украины за сутки.
Сейчас пассажиропоток на границе колеблется в среднем на уровне 60-70 тысяч человек в сутки.
Уменьшилось количество пересечения границы и со стороны оккупированного Крыма и со стороны России. Так, на админграницах с полуостровом пассажиропоток упал до 800-900 человек в сутки. Также отсутствует его рост на границе с РФ.
"Мы не прогнозируем, что будет критический рост пассажиропотока из России на пасхальные праздники", - отметил глава ГПСУ.
Полный текст интервью председателя Государственной пограничной службы будет опубликован на РБК-Украина в ближайшие дни.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин на пасхальные праздники в Украине ужесточать не будут, но усилят контроль.
Также сообщалось, что "Укрзализныця" добавила к майским праздникам еще один поезд "Интерсити+" Киев-Харьков.