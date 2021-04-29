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Пограничники прогнозируют стремительный рост пассажиропотока на границе до Пасхи

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 08:59
Пограничники прогнозируют стремительный рост пассажиропотока на границе до Пасхи Фото: на западном участке границе уже фиксируют рост пассажиропотока (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олег Черныш

Пограничная служба ожидает рост пассажиропотока на границе на пасхальные праздники. В связи с этим увеличено количество нарядов в пунктах пропуска.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, уже наблюдается увеличение пассажиропотока на западном участке украинской границы.

"Видим увеличение очередей, которые есть на въезд в Украину, на смежных территориях, в частности в Польше. Это в основном напротив пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и немного на венгерском участке", - сообщил он.

В связи с этим увеличен количественный состав смен пограничных нарядов. Именно к таким мерам, сказал Дейнеко, прибегла и таможня.

При этом он отметил, что пассажиропоток на границе с начала пандемии коронавируса в 2020 году существенно упал. Так, в прошлом году был зафиксирован антирекорд - только 5,8 человек пересекли границу Украины за сутки.

Сейчас пассажиропоток на границе колеблется в среднем на уровне 60-70 тысяч человек в сутки.

Уменьшилось количество пересечения границы и со стороны оккупированного Крыма и со стороны России. Так, на админграницах с полуостровом пассажиропоток упал до 800-900 человек в сутки. Также отсутствует его рост на границе с РФ.

"Мы не прогнозируем, что будет критический рост пассажиропотока из России на пасхальные праздники", - отметил глава ГПСУ.

Полный текст интервью председателя Государственной пограничной службы будет опубликован на РБК-Украина в ближайшие дни.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин на пасхальные праздники в Украине ужесточать не будут, но усилят контроль.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" добавила к майским праздникам еще один поезд "Интерсити+" Киев-Харьков.

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