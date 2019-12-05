Пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет из России в ЕС

Фото: обнаружена контрабанда (facebook / zahidnuy.kordon)

Пограничники обнаружили 200 тыс. пачек контрабандных сигарет

На границе с Румынией в Черновицкой области обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет, которые пытались переправить из России в страны Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничников, при осмотре грузовика, который по документам следовал из России, обнаружили партию контрабандных сигарет, которые были спрятаны в середине рулонов технической бумаги. Сигареты обнаружили в 60 рулонах из 63, которые были в грузовике.

"В результате совместной проверки пограничниками и таможенниками в середине одного из рулонов были найдены сигареты марки "NZ" в количестве 370 блоков. Табак различных марок и производителей сотрудники пункта пропуска достали из 60 рулонов. А их в прицепе было аж 63", - рассказали в ведомстве.

Так, пограничники изъяли из грузовика почти 200 тысяч пачек контрабандных сигарет, общая стоимость которых предварительно оценивается в около 6 млн гривен.

"За рулем находился наш земляк. На него составлен административный протокол. Сейчас сигареты и грузовик с прицепом изъяли правоохранители", - добавили в управлении ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах задержали грузовик с контрабандными сигаретами украинского производства. В грузовике обнаружили почти 63 тыс. пачек сигарет на сумму около 2,7 млн гривен.