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Пограничники Латвии развернули на границе 150 фур из Беларуси и России после санкций ЕС

Фото: В Латвии завернули 150 фур из Беларуси и России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пограничники уже запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами. В ответ на вторжение России в Украину российским и белорусским грузоперевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы об этом запрете ЕС.

С другой стороны, по имеющимся у пограничников, неофициальным данным, эта информация распространилась уже в воскресенье, и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Напомним, ЕС принял новые санкции против России и Беларуси которые запрещают автотранспортным компаниям этих стран перевозить грузы в ЕС, а также запрещают доступ в порты судам под российским флагом.

Грузовые автоперевозки в пределах ЕС, в том числе транзитные, запрещены для любой автотранспортной компании, зарегистрированной в России и Беларуси.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Латвия