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Пограничники с дрона ударили по позиции оккупантов: минимум 5 погибших

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Украина, Суббота 09 июля 2022 14:12
Пограничники с дрона ударили по позиции оккупантов: минимум 5 погибших Фото: пограничники с дрона ударили по позиции оккупантов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники нанесли удар по позициям оккупантов из дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Дрон пограничников нашел в Харьковской области позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки", - говорится в сообщении.

Как следствие, как отмечают пограничники, "на Россию отправят не менее 5 пакетов".

"А силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции. Продолжение следует..." - добавляют в ГНСУ.

Как сообщалось ранее, ВСУ из ПЗРК "Игла" сбили крылатую ракету "Х-22". Ее сбили на подлете к Киеву.

До этого в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

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