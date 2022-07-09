Пограничники с дрона ударили по позиции оккупантов: минимум 5 погибших

Украинские пограничники нанесли удар по позициям оккупантов из дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"А силы обороны Украины не оставят без присмотра разведанные вражеские позиции. Продолжение следует..." - добавляют в ГНСУ.

Как следствие, как отмечают пограничники, "на Россию отправят не менее 5 пакетов".

"Дрон пограничников нашел в Харьковской области позиции оккупантов и доставил зайдам взрывные подарки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ВСУ из ПЗРК "Игла" сбили крылатую ракету "Х-22". Ее сбили на подлете к Киеву.

До этого в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

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