"Пограбування" та "легший бій": що сказали Усик і Ф'юрі після реваншу

Бій на Kingdom Arena в аравійському Ер-Ріяді завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Українець зберіг чемпіонські пояси WBA, WBC та WBO у надважкій вазі.

Ф'юрі: "Зі мною вчинили несправедливо"

Британець після другої поразки в кар'єрі, звісно був незадоволений. Він упевнений, що зробив достатньо, щоб саме його визнали переможцем.

"Клянуся Богом, я думав, що виграв щонайменше з перевагою в три раунди, – цитує Ф'юрі BBC. – Я контролював бій і в мене немає сумнівів, що я виграв. Думаю, Усик отримав різдвяний подарунок, але це не вина Олександра. Коли ти не виграєш нокаутом, ти не можеш гарантувати перемогу. Але я завжди буду відчувати, що зі мною вчинили несправедливо".

Британець виказав впевненість, що його "пограбували" так, як і в травневій зустрічі з Усиком: "Я думаю, що виграв обидва бої".

Щодо подальшої кар'єри, відповів у своєму стилі: "Ви можете побачити мене знову в бою. А можете і не побачити".

Свої "п'ять пенсів" додав і промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

"Це як взагалі, що Тайсону віддали всього чотири раунди? Це безумство. Це просто неможливо, – гнівався він. – Ф'юрі контролював поєдинок, боксував дуже добре і змушував Усика відступати".

Про майбутнє свого підопічного промоутер також висловився туманно: "Подивимося, що буде. Усе залежить від Тайсона. Бій тільки завершився, і зараз емоції зашкалюють".

Усик: "Ф'юрі зробив мене сильнішим"

На післяматчевій прес-конференції Усика попросили прокоментувати слова британської сторони.

"Дядечко Френк? Думаю, він просто сліпий, – потішив Усик відповіддю щодо реакції Воррена. – Якщо Тайсон і справді вважає, що ця перемога – подарунок мені на Різдво... Ну ОК. Дякую богу, але не Тайсону".

Загалом же, на думку українця, цей поєдинок склався для нього легше, ніж перше протистояння. "Бій був легким. Не те, щоб зовсім легким. Було простіше, ніж у першому поєдинку".

А про Ф'юрі чемпіон сказав так: "Він мій найкращий друг. Я дуже його поважаю. Ф'юрі – дуже складний суперник, він робить мене ще сильнішим. Не скажу, що він прямо мотивує мене. Але це сильний суперник. Реальний здоровань, крутий боєць, класний дядько. Ми провели з ним 24 раунди. Це вже історія боксу".

Усик після поєдинків з Ф'юрі (колаж: DAZN Boxing)