Всепогодна броня. Головне про БТР Stryker для українського контрнаступу

Stryker вже на шляху до України

Сьогодні у мережі з'явилося відео прибуття бронетранспортерів до Німеччини. Йдеться про 90 одиниць, наданих Україні в рамках одного з пакетів військової допомоги. Відео опублікував YouTube-канал Military Agenda.

Примітно, що вперше інформація про "страйкери" з'явилася на початку січня. Саме тоді стало відомо, що Міністерство оборони США розглядає можливість посилення української армії цією бронетехнікою.

"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не брати до уваги інші країни, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Він не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти в ближньому бою", - казав неназваний представник Пентагону у коментарі виданню Politico.

Вже 20 січня американська сторона офіційно оголосила, що Stryker увійшли до одного з найбільших пакетів допомоги на 2,5 млрд доларів. Причому серед 90 БТР повідомлялося про 20 бронемашин в інженерній версії з протимінними катками.

Версія (ESV) M1132 призначена для боротьби з протитанковими та протипіхотними мінами. Як правило, вони використовуються для того, щоб пробивати проходи крізь мінні поля. Очевидно, що з урахуванням підготовки майбутніх операцій зі звільнення територій, вони здатні посилити контрнаступальний потенціал Збройних сил України.

Решта 70 бронемашин з цього пакету будуть класичними бронетранспортерами, озброєні кулеметами, гранатометами, та здатні брати на борт до 9 десантників. Далі розглянемо характеристики БТР Stryker детальніше.

Що відомо про ці БТР

Stryker - це сімейство колісних бойових броньованих машин виробництва компанії General Dynamics Land Systems. Є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США, сформованих на початку 2000-х років. Вони призначені для транспортування мотопіхоти, ведення вогню на полі бою, вогневої підтримки та всебічної підтримки механізованих підрозділів.

Сімейство "страйкерів" включає 10 різновидів броньованих машин. Перші зразки надійшли на озброєння у лютому 2002 року. На сьогодні вироблено понад 4500 одиниць, вартість стартує від 1,2 млн доларів.

Окрім США дані бронетранспортери з 2016 року знаходяться на озброєнні армії Перу.

Основні характеристики

Розробники характеризують Stryker як бойову броньовану машину для роботи в різних умовах - у снігу, у бруді та в піску. Тактико-технічні характеристики базової моделі M1126 виглядають так:

довжина - 6394 мм

ширина – 2667 мм

висота - 2170 мм

кліренс – 500 мм

бойова маса – 17,2 т

швидкість трасою - 97 км/год

запас ходу трасою - 531 км.

екіпаж - 2 особи

десант – 9 осіб

Фото: характеристики Stryker (інфографіка armyinform.com.ua)

Озброєння

Основне озброєння залежить від модифікації. Як правило, воно розміщується на дистанційно керованій установці на даху корпусу і може включати:

12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів)

7,62-мм кулемет M240 (боєкомплект 4500 патронів)

40-мм автоматичний гранатомет Mk 19 (боєкомплект 448 гранат)

Крім того, на установці розміщується шість димових гранатометів. А варіант M1128 має унікальну башту зі 105-міліметровою гарматою Royal Ordnance L7.

Броня

Бронювання забезпечує круговий захист від ураження 14,5 мм бронебійними кулями та уламками 152-мм снарядів при повітряному підриві.

При використанні підвісного пасивного захисту Mexas масою 1300-1700 кг від компанії IBD (Німеччина), лобова проекція Stryker здатна витримати ураження 30-мм підкаліберним бронебійним снарядом з дистанції 500 м.

Двигун та ходова

На БТР Stryker встановлено дизельний двигун Caterpillar 3126 потужністю 350 кінських сил. Він є основним для техніки тактичної ланки середнього класу в армії США, що дає додаткові переваги у ремонті та обслуговуванні в бойових умовах.

Трансмісія - автоматична 6-ступінчаста від фірми "Аллісон". Колісна формула 8×8, передбачає можливе відключення приводу двох мостів. Також є система регулювання тиску у шинах.

"Розумна начинка"

Командиру машини доступна система цифрової передачі FBCB2, яка дозволяє обмінюватися текстовою та графічною інформацією між окремими машинами та підрозділами.

При цьому пристрій відображення тактичної обстановки дозволяє позначати свої сили та сили противника на цифровій карті місцевості, а дані автоматично передаються всім абонентам тактичного інтернету.

Для точного позиціонування Stryker оснащено навігаційною системою Raytheon AN/TSQ-158. А механік водій використовує для зовнішнього огляду три перископічні прилади. У розпорядженні командира є сім перископів, а також екран тепловізійної та відеокамери.

Кожен БТР має систему розпізнавання "свій-чужий". Вона дозволяє відстежувати пересування техніки як свого підрозділу, так і інших формувань, мінімізуючи ймовірність "дружнього вогню".

Застосування у бойових умовах

Армія США задіяла БТР Stryker у двох конфліктах - війні в Іраку (2003-2011 роки) та Афганістані (2001-2021 роки). Втрати офіційно не публікувалися. Але відомо, що під час Іракської кампанії в перший тиждень боїв за Бакубу в травні 2007 року було знищено п'ять машин.

За результатами використання в Іраку, бронетранспортери отримали переважно позитивні відгуки. Особливо відзначалося гарне виживання екіпажу та десанту при враженні "страйкера".

Як БТР Stryker можуть посилити контрнаступальний потенціал

Аналітики американського порталу The Drive зазначають, що ці бронемашини добре підходять для боїв у міській забудові. Вони забезпечують своїм екіпажам та десантам значно вищий рівень захисту та ситуаційної поінформованості, ніж HUMVEE чи M113, які вже застосовуються Збройними силами України. І якщо розглядати лише американську техніку, за ефективністю вони відстають хіба що від танків Abrams та БМП Bradley.

Однак через те, що "страйкери" не відрізняються потужним озброєнням, їх доцільніше використовувати як елемент ширшої операції наступу. І вести в бій під прикриттям мінометів та ПТРК Javelin, які вражатимуть вогневі точки противника.

Окремо експерти The Drive зазначають, що раніше українська армія вже отримувала подібні бронетранспортери, а саме канадські Super Bison. Цей фактор має значно прискорити опанування БТР Stryker.