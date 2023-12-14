Погода зіпсується. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

"Помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині переважно дощі. Вдень у північно-східних областях значні опади", - розповіли синоптики.

На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вдень на Закарпатті та у центральних областях 3-8° тепла, у південній частині 8-13° тепла.

Погода взимку в Україні

За прогнозами синоптиків, протягом зими в Україні можна спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля, у північних, східних, західних областях, а в Карпатах можливо і до -25 градусів. Такі позначки на термометрі переважно будуть у другій половині зими. Докладніше - у матеріалі.