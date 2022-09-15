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Погода на выходные не предвещает ничего хорошего: синоптики дали прогноз

Фото: выходные в Украине будут дождливыми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бабье лето в Украину явно не торопится, а осень в этом году щедра на дожди. Это доказывает погодная обстановка в выходные 17-18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 17 сентября

Территорию Украины в этот день легко разделить на "два лагеря" - солнечную и дождливую. Прием дожем покроется почти вся территория. Зонт не понадобиться только жителям Донецкой, Харьковской, и Луганской областей. На всей остальной территории ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет серьезно отличаться в зависимости от региона.

Воскресенье, 18 сентября

Дождь с грозами ожидается на всей территории Украины – никакого разнообразия ждать не приходится. Температура воздуха будет держаться в рамках теплового режима пришлого дня.

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