Погода на выходные не предвещает ничего хорошего: синоптики дали прогноз

Суббота, 17 сентября

Территорию Украины в этот день легко разделить на "два лагеря" - солнечную и дождливую. Прием дожем покроется почти вся территория. Зонт не понадобиться только жителям Донецкой, Харьковской, и Луганской областей. На всей остальной территории ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет серьезно отличаться в зависимости от региона.

Воскресенье, 18 сентября

Дождь с грозами ожидается на всей территории Украины – никакого разнообразия ждать не приходится. Температура воздуха будет держаться в рамках теплового режима пришлого дня.