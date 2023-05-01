Погода в травні: Укргідрометцентр дав прогноз на найближчий місяць

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у травні становить 13-17 градусів, у горах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 градусів морозу, місцями у гірських районах та Сумській області - 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 0-3 градусів тепла; абсолютний максимум - 30-37 градусів, в Одеській, Луганській області та в Криму до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів у травні становить 22-60 мм, у західних, Вінницьких областях та горах Криму 62-81 мм, у Карпатах та Прикарпатті 85-148 мм.