Погода на сегодня: на западе Украины грозы, температура до +32

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 11 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, температура от +25 до +32 градусов, ночью до +20. На севере страны от +27 до +29 градусов днем и до +16 ночью, в центральных областях от +27 до +29 днем и до +16 ночью. В восточных областях дневная температура от +27 до +29, ночью - до +16 градусов. На юге днем от +27 до +29, ночью - до +19, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +28 днем и до +16 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня без осадков, днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +14 до +16.