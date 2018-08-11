Погода на сегодня: на западе Украины грозы, температура до +32
В Киеве сегодня без осадков
Погода на сегодня: 11 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Прогноз погоды в регионах на сегодня
По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, температура от +25 до +32 градусов, ночью до +20. На севере страны от +27 до +29 градусов днем и до +16 ночью, в центральных областях от +27 до +29 днем и до +16 ночью. В восточных областях дневная температура от +27 до +29, ночью - до +16 градусов. На юге днем от +27 до +29, ночью - до +19, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +28 днем и до +16 ночью.
Погода в Киеве на сегодня
В Киеве сегодня без осадков, днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +14 до +16.