Погода на сьогодні: на заході України грози, температура до +32

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 11 серпня 2018 року на заході України очікуються дощі з грозами, на решті території країни без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, температура від +25 до +32 градусів, вночі до +20. На півночі країни від +27 до +29 градусів вдень і до +16 вночі, в центральних областях від +27 до +29, вдень до +16 вночі. У східних областях денна температура від +27 до +29, вночі - до +16 градусів. На півдні вдень від +27 до +29, вночі - до +19, у Криму також без опадів, температура підніметься до +28, вдень до +16 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

В Києві сьогодні без опадів, вдень від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +14 до +16.