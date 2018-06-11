Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +29

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 11 червня 2018 року на заході України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +22 до +29. На півночі без опадів, вдень від +22 до +27, у центральній частині від +23 до +26. На сході країни опадів не очікується, денна температура від +22 до +24, на півдні вдень від +24 до +28, у Криму до +27.

Фото: погода на 11 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +12 до +14. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області