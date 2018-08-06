Погода на сегодня: в Украине ожидаются дожди с грозами, температура до +33

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 6 августа 2018 года на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, температура от +25 до +28 градусов, ночью до +18. На севере страны также дожди, местами грозы, от +26 до +29 градусов днем и до +20 ночью, в центральных областях от +27 до +30 днем и до +19 ночью. В восточных областях также дожди, дневная температура от +27 до +31, ночью - до +20 градусов. На юге дожди с грозами, днем от +28 до +33, ночью - до +23, в Крыму гроза, температура поднимется до +33 днем и до +23 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди с грозами, днем от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +18 до +20.