Погода на сьогодні: по всій території України очікуються дощі з грозами, температура до +33

Новини Суспільство 06.08.2018 - 08:00
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 6 серпня 2018 року на всій території України очікуються дощі з грозами, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, температура від +25 до +28 градусів, вночі до +18. На півночі країни також дощі, місцями грози, від +26 до +29 градусів вдень і до +20 вночі, в центральних областях від +27 до +30 вдень і до +19 вночі. У східних областях також дощі, денна температура від +27 до +31, вночі - до +20 градусів. На півдні дощі з грозами, вдень від +28 до +33, вночі - до +23, у Криму гроза, температура підніметься до +33, вдень до +23 вночі.

Погода на сьогодні: по всій території України очікуються дощі з грозами, температура до +33Погода на сьогодні: по всій території України очікуються дощі з грозами, температура до +33

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі з грозами, вдень від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +18 до +20.

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Теги:  Гідрометцентр,  дожди,  гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС