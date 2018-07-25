Погода на сьогодні: по всій території України очікуються дощі та грози, температура до +31

У Києві очікується гроза, температура від +25 до +27

Погода на сьогодні: 25 липня 2018 року на всій території України очікуються дощі, можливі грози, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень від +23 до +27. На півночі вдень від +25 до +27, у центральній частині від +25 до +28. На сході денна температура від +27 до +29. На півдні вдень від +27 до +31, у Криму температура підніметься до +31.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +25 до +27, вночі від +17 до +19.