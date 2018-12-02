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Погода на сегодня: в Украине солнечно, температура от -5 до +5

Новости » Общество    02.12.2018 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине солнечно, температура от -5 до +5
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве солнечно и без осадков, днем от -1 до -3

 

Погода на сегодня: 2 декабря 2018 на всей территории Украины солнечно, температура воздуха днем от -5 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от -1 до -5, а ночью от -8 до -13. На севере будет солнечно, днем от -2 до -4, ночью от -6 до -8. В центральной части осадков тоже не ожидается, днем от -1 до -5, ночью от -8 до -11.

На востоке преимущественно солнечно, днем от -2 до -4, ночью от -3 до -5. На юге будет солнечно, температура днем от -3 до +1, ночью от -3 до -10. В Крыму солнечно и без осадков, днем от +3 до +5, ночью от 0 до -2.

Погода на сегодня: в Украине солнечно, температура от -5 до +5

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 2 декабря преимущественно солнечно, днем от -1 до -3, ночью от -8 до -10. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

 

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