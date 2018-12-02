Погода на сьогодні: в Україні сонячно, температура від -5 до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сонячно та без опадів, вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 2 грудня 2018 на всій території України сонячно, температура повітря вдень від -5 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від -1 до -5, а вночі від -8 до -13. На півночі буде сонячно, вдень від -2 до -4, вночі від -6 до -8. У центральній частині теж опадів не очікується, вдень від -1 до -5, вночі від -8 до -11.

На сході переважно сонячно, вдень від -2 до -4, вночі від -3 до -5. На півдні буде сонячно, температура вдень від -3 до +1, вночі від -3 до -10. У Криму сонячно і без опадів, вдень від +3 до +5, вночі від 0 до -2.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 2 грудня переважно сонячно, вдень від -1 до -3, вночі від -8 до -10. Вітер східний, 5-10 м/сек.