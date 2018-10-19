Погода на сегодня: в Украине солнечно, температура до +22

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Киеве без осадков, температура днем до +21

Погода на сегодня: 19 октября 2018 на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура воздуха прогреется от +13 до +22. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе Украины температура воздуха днем от +13 до +20. Ночью в западных областях - от +5 до +9.

На севере весь день будет солнечно, температура днем от +18 до +20, ночью от +5 до +8.

В центре также без осадков, днем от +18 до +21, ночью от +6 до +9.

В восточных регионах солнечно, без осадков, дневная температура составит от +19 до +22, ночью от +8 до +11.

На юге также солнечно, днем от +18 до +21, ночью от +8 до +12. В Крыму также без осадков, днем до +21, ночью - до +11.

Фото: прогноз на 19 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 октября дождей не ожидается, днем от +19 до +21, ночью от +6 до +8. Ветер северно-восточный, 3-8 м/сек.