Погода на сьогодні: в Україні сонячно, температура до +22

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Києві без опадів, температура вдень до +21

Погода на сьогодні: 19 жовтня 2018 на всій території України сонячно і без опадів, температура повітря прогріється від +13 до +22. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході України температура повітря вдень від +13 до +20. Вночі в західних областях - від +5 до +9.

На півночі весь день буде сонячно, температура вдень від +18 до +20, вночі від +5 до +8.

У центрі також без опадів, вдень від +18 до +21, вночі від +6 до +9.

У східних регіонах сонячно, без опадів, денна температура становитиме від +19 до +22, вночі від +8 до +11.

На півдні також сонячно, вдень від +18 до +21, вночі від +8 до +12. У Криму також без опадів, вдень до +21, вночі - до +11.

Фото: прогноз на 19 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 19 жовтня дощів не очікується, вдень від +19 до +21, вночі від +6 до +8. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек.