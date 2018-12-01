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Погода на сегодня: в Украине снег, температура от +2 до -8

Новости » Общество    01.12.2018 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине снег, температура от +2 до -8
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от -4 до -6

Погода на сегодня: 1 декабря 2018 на востоке, и местами на юге, севере и в центре ожидается снег, температура воздуха днем от +2 до -8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от -1 до -8, а ночью от -9 до -15. На севере ожидается снег, днем от -4 до -6, ночью от -6 до -9. В центральной части также снег, днем от -2 до -5, ночью от -5 до -7.

На востоке снег, днем от -1 до -4, ночью от -5 до -8. На юге снег, только в Одесской области без осадков, температура днем от -1 до -3, ночью от -3 до -6. В Крыму солнечно и без осадков, днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.

Погода на сегодня: в Украине снег, температура от +2 до -8

Фото: прогноз на 1 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 декабря ожидается снег, днем от -4 до -6, ночью от -7 до -9. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

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