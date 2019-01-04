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Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -5

Новости » Общество    04.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -5
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 4 января ожидается снег, днем от -1 до -3

Погода на сегодня: 4 января 2019 года в Украине ожидается снег, местами  с дождем, температура воздуха днем от -5 до +2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня снег, температура воздуха днем от -5 до -1, ночью от -3 до -7. На севере Украины также снег, днем от -1 до -4, ночью от -5 до -7. В центре страны днем местами снег и от -1 до -4, ночью от -5 до -10.

В восточных областях днем снег и от 0 до -2, ночью от -1 до -3. На юге также снег, температура днем от -2 до +1, ночью от -1 до -4. В Крымутакже снег, днем от 0 до +2, ночью от -1 до +1.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -5

Фото: прогноз на 4 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 января ожидается снег, днем от -1 до -3, ночью от -6 до -8, ветер 7-12 м/с.

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