Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 4 січня очікується сніг, вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 4 січня 2019 року в Україні очікується сніг, місцями з дощем, температура повітря вдень від -5 до +2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні сніг, температура повітря вдень від -5 до -1, вночі від -3 до -7. На півночі України також сніг, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -7. У центрі країни вдень місцями сніг та від -1 до -4, вночі від -5 до -10.

У східних областях вдень сніг і від 0 до -2, вночі від -1 до -3. На півдні також сніг, температура вдень від -2 до +1, вночі від -1 до -4. У Криму також сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +1.

Фото: прогноз на 4 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 4 січня очікується сніг, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8, вітер 7-12 м/с.