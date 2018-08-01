Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +31

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 1 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +26 до +28 градусов, ночью до +19. На севере страны без осадков, от +26 до +28 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях также без осадков, от +27 до +29 днем и до +19 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +27 до +30, ночью - до +19 градусов. На юге солнечно, днем от +29 до +31, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +30, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня без осадков, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +17 до +19.