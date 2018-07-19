Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +31

У Києві очікується дощ, можливо, гроза, вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 19 липня 2018 року на всій території України очікуються дощі, можливі грози, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +23 до +27. На півночі також пройдуть грозові дощі, вдень від +23 до +27, у центральній частині дощі, місцями грози, від +25 до +27. На сході грози, денна температура від +25 до +27. На півдні без опадів, вдень від +26 до +31, у Криму очікуються дощі з грозами, температура підніметься до +28.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +24 до +26, вночі від +16 до +18.