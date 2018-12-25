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Погода на сегодня: в Украине ожидается снег, местами с дождем, днем до +3

Новости » Общество    25.12.2018 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине ожидается снег, местами с дождем, днем до +3
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве снег, температура днем от -4 до -6

Погода на сегодня: 25 декабря 2018 на всей территории Украины ожидается снег, местами с дождем, температура воздуха днем от -6 до +3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе ожидается снег, температура воздуха днем от -3 до +1, ночью от -4 до -1. В северных областях сильные снегопады, днем от -4 до -2, ночью от -6 до -4. В центре тоже снег, днем от -5 до +1, ночью от -6 до 0.

На востоке пройдут дожди с мокрым снегом, днем от -1 до +2, ночью от -2 до +1. На юге тоже дожди с мокрым снегом, температура днем от -2 до +1, ночью от -3 до 1. В Крыму дожди со снегом, днем от +1 до +3, ночью от +1 до +3.

Погода на сегодня: в Украине ожидается снег, местами с дождем, днем до +3

Фото: погода в Украине на 24 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 25 декабря ожидается снег, днем от -4 до -6, ночью от -4 до -6. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 25 декабря 2018

Фото: погода в Киеве на 24 декабря

 

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
Новости Украины Гидрометцентр
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