Погода на сьогодні: в Україні очікується сніг, місцями з дощем, вдень до +3

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, температура вдень від -4 до -6

Погода на сьогодні: 25 грудня 2018 на всій території України очікується сніг, місцями з дощем, температура повітря вдень від -6 до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -3 до +1, вночі від -4 до -1. У північних областях сильні снігопади, вдень від -4 до -2, вночі від -6 до -4. В центрі теж сніг, вдень від -5 до +1, вночі від -6 до 0.

На сході пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від -1 до +2, вночі від -2 до +1. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура вдень від -2 до +1, вночі від -3 до 1. У Криму дощі зі снігом, вдень від +1 до +3, вночі від +1 до +3.

Фото: погода в Україні на 24 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 25 грудня очікується сніг, вдень від -4 до -6, вночі від -4 до -6. Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Фото: погода в Києві на 24 грудня