В Украине сегодня ожидается потепление

Фото: в Украине ожидается теплая погода (instagram.com/want_kiev)

В Украине 30 марта без осадков и малооблачно

Погода на сегодня: 30 марта на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +12 до +15, ночью от +2 до +6. На севере сухо и малооблачно, днем от +10 до +14, а ночью от +3 до +6. В центре тоже без осадков, днем от +10 до +13, ночью от +1 до +4.

На востоке днем от +10 до +13, ночью от 0 до +4. На юге днем от +11 до +14, ночью от 0 до +3. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от 0 до +2.

Отметим, по прогнозам синоптиков, погода в Украине на выходных будет ясной, теплой и солнечной. В воскресенье в среднем по стране ожидается по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха составит от +12 до +18, в то же время в ночное время будет холодно, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 30 марта сухо и малооблачно, днем от +12 до +14, ночью от +4 до +6, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области