Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 14 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня температура от +29 до +33 градусов, ночью до +20. На севере Украины температура от +29 до +32 градусов днем и до +19 ночью, в центральных областях от +30 до +33, днем до +18 ночью. В восточных областях дневная температура от +29 до +33, ночью - до +20 градусов. На юге днем от +31 до +35, ночью - до +20, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +33, днем до +21 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня без осадков, температура днем от +30 до +32 градусов тепла, ночью от +17 до +19.