Погода на сегодня: в Украине облачно, температура до +19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киеве без осадков, температура днем до +15

Погода на сегодня: 20 октября 2018 на всей территории Украины облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется от +13 до +19. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе Украины температура воздуха днем от +13 до +19. Ночью в западных областях - от +6 до +8.

На севере температура днем от +13 до +15, ночью от +6 до +8.

В центре также без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +6 до +8.

В восточных регионах также без осадков, дневная температура составит от +16 до +19, ночью от +6 до +8.

На юге днем от +17 до +19, ночью от +8 до +10. В Крыму также без осадков, днем до +19, ночью - до +12.

Фото: прогноз на 20 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 20 октября дождей не ожидается, днем от +13 до +15, ночью от +6 до +8. Ветер северный, 5-10 м/сек.