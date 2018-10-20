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Погода на сьогодні: в Україні хмарно, температура до +19

Новини » Суспільство    20.10.2018 - 10:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Києві без опадів, температура вдень до +15

Погода на сьогодні: 20 жовтня 2018 на всій території України хмарно, але без опадів, температура повітря прогріється від +13 до +19. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході України температура повітря вдень від +13 до +19. Вночі в західних областях - від +6 до +8.

На півночі температура вдень від +13 до +15, вночі від +6 до +8.

У центрі також без опадів, вдень від +14 до +16, вночі від +6 до +8.

У східних регіонах також без опадів, денна температура становитиме від +16 до +19, вночі від +6 до +8.

На півдні вдень від +17 до +19, вночі від +8 до +10. У Криму також без опадів, удень до +19, вночі - до +12.

Погода на сьогодні: в Україні хмарно, температура до +19

Погода на сьогодні: в Україні хмарно, температура до +19Фото: прогноз на 20 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 20 жовтня дощів не очікується, вдень від +13 до +15, вночі від +6 до +8. Вітер північний, 5-10 м/сек.

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