ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -6

Новости » Общество    12.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -6
Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве небольшой снег, днем от -2 до -4

Погода на сегодня: 12 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег во всех регионах, температура воздуха днем от 0 до -3, ночью от -7 до -12. На севере Украины снег, днем от -2 до -6, ночью от -12 до -14. В центре страны также ожидается снег, днем от -1 до -5, ночью от -11 до -13.

В восточных областях днем снег и от 0 до -6, ночью от -3 до -13. На юге солнечно и без осадков, температура днем от +1 до -3, ночью от -6 до -10. В Крыму также солнечно, днем от 0 до +2, ночью от -2 до +4.

Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -6

Фото: прогноз на 12 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 января небольшой снег, днем от -2 до -4, ночью от -12 до -14, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

 

 

В столице завтра ожидается снег, "Киевавтодор" работает круглосуточно Высота снежного покрова в Карпатах продолжает расти
Новости Украины ГидрометцентрКиевснег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь