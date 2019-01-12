Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -6

Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве небольшой снег, днем от -2 до -4

Погода на сегодня: 12 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег во всех регионах, температура воздуха днем от 0 до -3, ночью от -7 до -12. На севере Украины снег, днем от -2 до -6, ночью от -12 до -14. В центре страны также ожидается снег, днем от -1 до -5, ночью от -11 до -13.

В восточных областях днем снег и от 0 до -6, ночью от -3 до -13. На юге солнечно и без осадков, температура днем от +1 до -3, ночью от -6 до -10. В Крыму также солнечно, днем от 0 до +2, ночью от -2 до +4.

Фото: прогноз на 12 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 января небольшой снег, днем от -2 до -4, ночью от -12 до -14, ветер юго-западный, 7-12 м/с.