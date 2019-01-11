Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -6

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой снег, днем от -4 до -6

Погода на сегодня: 11 января 2019 года в Украине ожидается снег, на юге и севере с дождем, температура воздуха днем местами опустится до -6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня без осадков, температура воздуха днем от -1 до -6, ночью от -5 до -12. На севере Украины также без осадков, только в Сумской области ожидается снег, днем от -3 до -6, ночью от -5 до -9. В центре страны дождь с мокрым снегом, днем от -4 до +1, ночью от +1 до -7.

В восточных областях днем снег и дождь, температура от +4 до -1, ночью от +1 до -4. На юге также дожди с мокрым снегом, температура днем от +4 до -1, ночью от +1 до -1. В Крыму дожди, днем от +7 до +9, ночью от +3 до +5.

Фото: прогноз на 11 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 января без осадков, днем от -4 до -6, ночью от -7 до -9, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.