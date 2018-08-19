Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются дожди с грозами, температура до +32

В Киеве сегодня ожидается гроза, температура днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 19 августа 2018 года на западе и, местами, на севере, юге и в центре Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе страны сегодня ожидаются грозы, температура от +25 до +30 градусов, ночью до +17. На севере Украины местами пройдут дожди с грозами, в Киеве ожидается гроза, температура от +25 до +28 градусов днем и до +18 ночью, в центральных областях осадков не ожидается, от +27 до +31 днем до +19 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +27 до +31, ночью - до +16 градусов. На юге днем солнечно, грозы ожидаются только в Одесской области, от +28 до +32 днем, ночью - до +23, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +29 днем, до +21 ночью.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидается гроза, температура днем от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +17 до +19.