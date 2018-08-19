Погода на сьогодні: в Україні місцями очікуються дощі з грозами, температура до +32

У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 19 серпня 2018 року на заході і, місцями, на півночі, півдні та у центрі України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході країни сьогодні очікуються грози, температура від +25 до +30 градусів, вночі до +17. На півночі України місцями пройдуть дощі з грозами, в Києві очікується гроза, температура від +25 до +28 градусів вдень і до +18 вночі, в центральних областях опадів не очікується, від +27 до +31 вдень до +19 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +27 до +31, вночі - до +16 градусів. На півдні вдень сонячно, грози очікуються тільки в Одеській області, від +28 до +32 вдень, вночі - до +23, у Криму також без опадів, температура підніметься до +29 вдень до +21 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +17 до +19.