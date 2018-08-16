Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются дожди с грозами, температура до +35

В Киеве сегодня ожидается гроза

Погода на сегодня: 16 августа 2018 года на западе и, местами, на востоке и в центре Украины ожидаются дожди с грозами, всей на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины ожидаются дожди с грозами, температура от +23 до +26 градусов, ночью до +19. На севере Украины местами также ожидаются дожди с грозами, температура от +26 до +30 градусов днем и до +20 ночью, в центральных областях без осадков, только в Винницкой области возможен дождь, температура воздуха от +30 до +32, днем до +19 ночью. В восточных областях без осадков, дневная температура от +31 до +35, ночью - до +20 градусов. На юге днем от +33 до +35, ночью - до +20, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +34, ночью до +19.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди с грозами, температура днем от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +18 до +20.