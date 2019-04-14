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Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +17

Новости » Общество    14.04.2019 - 10:00
Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге и востоке Украины ожидаются дожди

Погода в Украине 14 апреля 2019 будет прохладной, местами ожидаются дожди, а температура воздуха днем поднимется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе облачно, но без осадков, днем от +8 до +15, ночью от +3 до +6. На севере днем от +7 до +13, а ночью от +3 до +6. В центре дожди облачно, днем от +7 до +16, ночью от +2 до +7.

На востоке ожидаются дожди, днем от +14 до +17, ночью от +4 до +7. На юге пройдут сильные дожди, днем от +11 до +17, ночью от +6 до +9. В Крыму также дожди, днем от +14 до +16, ночью от +6 до +8.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +17

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 апреля облачно, днем от +7 до +9, ночью от +2 до +4, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +17

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