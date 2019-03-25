Погода на сьогодні: половину країни накриють дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі очікуються заморозки до -2

Погода на сьогодні: 25 березня в Україні місцями дощі, вночі очікуються заморозки, температура повітря вдень підніметься до +12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході у половині регіонів очікуються дощі, вдень від +8 до +12, вночі від -1 до +2. На півночі хмарно, вдень від +8 до +11, а вночі від -2 до +2. У центрі дощі, окрім Києва, вдень від +8 до +10, вночі від -1 до +2.

На сході опадів не очікується, вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +1. На півдні переважно сухо, вдень від +8 до +11, вночі від +2 до +5. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від 0 до +2.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 25 без опадів та хмарно, вдень від +8 до +10, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний 5-10 м/с.