Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +32

В Киеве сегодня ожидаются дожди сгрозами

Погода на сегодня: 31 июля 2018 года на западе, юге и, местами, на севере и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, в центре без осадков, температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +26 до +31 градусов, ночью до +20. На севере страны сегодня днем без осадков, только в Киеве ожидается дождь с грозой, температура воздуха от +26 до +30 градусов днем и до +21 ночью, в центральных областях без осадков, от +26 до +30 днем и до +21 ночью. В восточных областях ожидаются дожди, дневная температура от +28 до +32, ночью - до +21 градусов. На юге ожидаются грозы, днем от +26 до +32, ночью - до +23, в Крыму температура поднимется до +31, осадков не ожидается.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня осадков, днем ожидается от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +19 до +21.