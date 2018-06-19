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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +34

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні місцями дощі (flickr.com/veronica_rayne)
Фото: в Україні місцями дощі (flickr.com/veronica_rayne)

У Києві вдень від +28 до +30

Погода на сьогодні: 19 червня 2018 року на заході та місцями на півночі України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень становитиме від +25 до +31. На півночі теж переважно дощі, вдень від +27 до +30, у центральній частині від +27 до +33. На сході країни без опадів, денна температура від +28 до +31. На півдні теж дощів не очікується, вдень від +30 до +34, у Криму до +31.

Фото: прогноз погоди на 19 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +17 до +19. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

Чверть території України охоплена посухою, - Укргідрометцентр
Теги публікації: Гідрометцентр, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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