Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +30

НовостиОбщество    17.06.2018 - 10:00
Фото: дожди (РБК-Украина)
Фото: дожди (РБК-Украина)

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 17 июня 2018 года на западе, севере, юге и в центре Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +30. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +22 до +29.

Фото: прогноз погоды

На севере, днем от +24 до +27, в центральной части от +27 до +29.

На востоке страны без осадков, дневная температура от +24 до +30.

На юге днем от +25 до +30, в Крыму до +29.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве пройдут дожди.
 

Непогода в Украине обесточила почти 130 населенных пунктов Синоптики предупреждают о сильных дождях на западе Украины
Теги публикации: Гидрометцентр, прогноз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь