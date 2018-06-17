Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +30

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 17 июня 2018 года на западе, севере, юге и в центре Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +30. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +22 до +29.

Фото: прогноз погоды

На севере, днем от +24 до +27, в центральной части от +27 до +29.

На востоке страны без осадков, дневная температура от +24 до +30.

На юге днем от +25 до +30, в Крыму до +29.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве пройдут дожди.

