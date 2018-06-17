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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +30

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 10:00
Фото: дощі (РБК-Україна)
Фото: дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 17 июня 2018 року на заході, півночі, півдні та в центрі України пройдуть дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі пройдуть у всіх областях, температура повітря вдень складе від +22 до +29.

Фото: прогноз погоди

На півночі, вдень від +24 до +27, у центральній частині від +27 до +20.

На сході країни без опадів, денна температура від +24 до +30.

На півдні вдень від +25 до +30, у Криму до +29.

Погода в Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі та вдень в Києві пройдуть дощі.

Негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів Синоптики попереджають про сильні дощі на заході України
Теги публікації: Гідрометцентр, прогноз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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