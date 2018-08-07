Погода на сегодня: в Украине местами дожди с грозами, температура до +31

В Киеве сегодня без осадков

Погода на сегодня: 7 августа 2018 года на востоке и юге Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины без осадков, температура от +26 до +30 градусов, ночью до +17. На севере страны также без осадков, от +24 до +28 градусов днем и до +18 ночью, в центральных областях осадков также не ожидается, от +25 до +27 днем и до +18 ночью. В восточных областях ожидаются дожди с грозами, дневная температура от +25 до +30, ночью - до +20 градусов. На юге также ожидаются осадки в виде дождя и гроз, днем от +29 до +31, ночью - до +22, в Крыму температура поднимется до +31, ожидается дождь и гроза.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня без осадков, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла, ночью от +16 до +18.