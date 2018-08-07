Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +31

Новини Суспільство 07.08.2018 - 08:00
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 7 серпня 2018 року на сході та півдні України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України без опадів, температура від +26 до +30 градусів, вночі до +17. На півночі країни також без опадів, від +24 до +28 градусів вдень і до +18 вночі, в центральних областях опадів не очікується, від +25 до +27 вдень і до +18 вночі. У східних областях очікуються дощі з грозами, денна температура від +25 до +30, вночі - до +20 градусів. На півдні також очікуються опади у вигляді дощу і грози, вдень від +29 до +31, вночі - до +22, у Криму температура підніметься до +31, очікується дощ, гроза.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +31Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +31

Погода у Києві на сьогодні

сьогодні В Києві без опадів, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +16 до +18.

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Теги:  Гідрометцентр,  дожди,  гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС