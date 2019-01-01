Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, вдень до -6

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У столиці України 1 січня без опадів, вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 1 січня 2019 року в Україні місцями дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -6 до +4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +4, вночі від -5 до 0. На півночі України без опадів, вдень від -2 до 0, вночі від -6 до -12. У центрі країни вдень від -2 до +3, вночі від -1 до -11.

У східних областях вдень від 0 до -6, а вночі від -5 до -12. На півдні опадів не очікується, температура вдень від -4 до 0, вночі від -4 до -1. У Криму без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3.

Фото: погода в Україні на 1 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 1 січня без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -4, вітер 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві на 1 січня